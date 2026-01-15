ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te kameraların karşısına çıkarak okul çağındaki çocuklara süt dağıtımını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. İmza töreni sırasında dış politika gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Trump, İran’daki infaz iddialarından Grönland’a, Venezuela ile ilişkilere kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

İran açıklaması: “İnfazlar durduruldu”

Trump, İran’da son günlerde gündeme gelen idam ve infaz iddialarına ilişkin kendisine iletilen bilgileri paylaştı. Başkan Trump, “Bize İran’da öldürmelerin durduğu bildirildi. İdam ya da infaz planı yok. Bugün infaz günü olacaktı ancak yapılmayacak” dedi.

Bu bilgilerin güvenilir kaynaklardan geldiğini vurgulayan Trump, karşı taraftan önemli temas noktalarının kendilerine “herhangi bir infaz olmayacağı” yönünde mesaj verdiğini söyledi.

Askeri müdahale sorusu: “Şimdilik izliyoruz”

İran’a yönelik olası bir askeri operasyonun gündemde olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Trump, şu aşamada askeri bir harekât planlanmadığını belirtti. Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Trump, “Şu an izliyoruz. İnfazların yaşanmamasını umuyoruz. Bekleyip göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Grönland çıkışı: “Ulusal güvenliğimiz için kritik”

Trump, Grönland’ın ABD açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, bölgenin ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu savundu. “Biz girmezsek Rusya girer, Çin girer” diyen Trump, Danimarka’nın bölgenin güvenliğini tek başına sağlayamayacağını öne sürdü.

Bir gazetecinin “Grönland’ı zorla ele geçirmeyi mi düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Trump, “Siz öyle diyorsunuz, ben öyle demedim. Ne yapacağımı bilmiyorsunuz” yanıtını verdi. Trump ayrıca, NATO ve Danimarka ile ilişkilerde seçenekleri açık tutacağını ifade etti.

Venezuela mesajı: “İlişkiler olumlu seyrediyor”

Trump, Venezuela ile temasların olumlu ilerlediğini de açıkladı. Ülkeden petrol alımı konusunda gelişmeler yaşandığını söyleyen Trump, “Venezuela ile çok iyi anlaşıyoruz. Bugün uzun bir telefon görüşmesi yaptık” dedi.

Ayrıca Venezuela ile ilgili gizli bilgileri sızdıran bir kişinin yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini belirten Trump, “Bu kişi şu anda hapiste. Başkaları varsa onları da takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Oval Ofis’ten sert ve net mesajlar

Trump’ın açıklamaları, Washington yönetiminin İran’daki gelişmeleri yakından izlediğini, Grönland konusunda kararlı bir duruş sergilediğini ve Venezuela ile ilişkileri yeniden şekillendirme arayışında olduğunu ortaya koydu.