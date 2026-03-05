Küresel enerji piyasalarında dikkat çeken bir hareket yaşandı. ABD tipi ham petrol West Texas Intermediate (WTI) yüzde 7’yi aşan yükselişle varil başına 80 doların üzerine çıkarak Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası referans petrol türü Brent petrolün varil fiyatı ise 85 doların üzerine çıkarak küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yeniden tırmanışa geçtiğine işaret etti.

Orta Doğu gerilimi fiyatları yukarı çekti

Analistlere göre petrol fiyatlarındaki yükselişin arkasında başta Orta Doğu’daki çatışmalar ve arz endişeleri bulunuyor. Bölgedeki saldırılar ve tanker güvenliği konusundaki riskler, küresel petrol akışının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki kesinti nedeniyle fiyatlar yükseliyor.

Dünya petrolünün yaklaşık %20’sinin geçtiği bu kritik geçiş noktasında yaşanabilecek aksaklıkların fiyatları daha da yukarı taşıyabileceği değerlendiriliyor.

Enerji piyasalarında volatilite uyarısı

Uzmanlar, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yüksek oynaklığın sürebileceğini belirtiyor. Bazı piyasa tahminleri, arz kesintilerinin derinleşmesi durumunda petrol fiyatlarının 90 dolar seviyelerine doğru hareket edebileceğine işaret ediyor.