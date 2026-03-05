İran ordusu, Hint Okyanusu’nda İran donanmasına ait bir savaş gemisinin hedef alınmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İran tarafı, ABD’ye ait bir denizaltı tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdüğü saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek olayı “insanlık karşıtı bir suç” olarak nitelendirdi.

IRIS Dena fırkateyni hedef alındı

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyninin uluslararası sularda seyir halindeyken hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada saldırının savaş alanından yaklaşık 2 bin mil uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek gemide bulunan öğrenciler ve mürettebatın saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

İran ordusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün dünya, terörist ABD ordusunun bir başka insanlık karşıtı suçuna tanıklık etti. Barış tatbikatından dönen eğitim görevindeki öğrencilerin hedef alınması küresel güçlerin hiçbir uluslararası kurala bağlı olmadığını göstermektedir.”

“Uluslararası hukuk ihlal edildi” iddiası

İran tarafı, saldırının herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğini savunarak ABD’yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Açıklamada ABD Deniz Kuvvetleri’nin saldırı sırasında uluslararası teamül kurallarını, insancıl hukuk ilkelerini ve uluslararası denizcilik düzenlemelerini ihlal ettiği ileri sürüldü.

Saldırı sırasında gemide bulunan öğrenciler, eğitmenler, komutanlar ve mürettebattan bazı kişilerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uluslararası kuruluşlara tepki

İran ordusu açıklamasında uluslararası kuruluşların olay karşısındaki tutumunu da eleştirdi.

Yetkililer, uluslararası kurumların ABD ve İsrail’i kınamak konusunda yeterli adım atmadığını savunarak bu sessizliğin söz konusu eylemlere meşruiyet kazandırdığını öne sürdü.

İran yönetimi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ardından ülkenin ve silahlı kuvvetlerin sorumluların hesap vermesi için kararlılıkla hareket edeceğini vurguladı.

Saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kapsamında gerçekleştiği belirtilen olayda İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyninde yaklaşık 180 kişinin bulunduğu ifade edildi.

Saldırı sonucunda en az 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sri Lanka Donanması tarafından yapılan açıklamada ise saldırının bir denizaltıdan gerçekleştirildiği, olayda 32 denizcinin yaralı olarak kurtarıldığı ve çok sayıda personelin akıbetinin henüz bilinmediği belirtildi.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Hint Okyanusu’nda yaşanan saldırı, Orta Doğu ve çevresinde devam eden gerilimi daha da artırdı. İran ile ABD arasındaki karşılıklı suçlamalar sürerken olayın uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve açıklamalar, küresel güvenlik açısından yeni bir kriz ihtimalini de gündeme getiriyor.