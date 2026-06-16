Dünya Kupası'nda grup maçları sürerken İran-Yeni Zelanda maçı tarihi bir hataya sahne oldu. Mücadeleyi seslendiren spiker Murat Ekrem Çimen, takımları karıştırdı. Bu durum izleyicilerin büyük tepkisine neden olurken TRT yönetimi de deneyimli sunucu hakkında soruşturma başlattı.

TRT SPİKERİ MURAT EKREM ÇİMEN İRAN YENİ ZELANDA MAÇINDA NE YAPTI?

G Grubu'nda 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte ekrandaki anlatımda büyük bir karmaşa yaşandı. Mücadelenin ilk 4 dakikası boyunca İran'ın geliştirdiği tehlikeli atakları Yeni Zelanda hanesine yazan spiker Murat Ekrem Çimen, Yeni Zelanda'nın pozisyonularını ise İran atağı olarak izleyicilere aktardı.

Durumu ekran başında fark eden futbolseverler, kısa sürede duruma tepki göstererek hatanın düzeltilmesini talep etti. Ancak yayındaki bu büyük karışıklık, tecrübeli spikerin turnuvadaki geleceğini doğrudan etkiledi.

MURAT EKREM ÇİMEN DÜNYA KUPASI KADROSUNDAN ÇIKARILDI MI?

Kamuoyunda büyük bir tepki uyandıran olayın ardından TRT, izleyicilerden özür diledi. Açıklamada 30 yıldır görev yapan spikerin böyle bir hata yapmasının kabul edilemez olduğunu vurgulandı. Çimen'in Dünya Kupası yayın ekibinden çıkarıldığı ve Türkiye'ye çağrıldığı bildirildi. Soruşturma başlatan TRT yönetimi turnuvanın kalan maçlarında deneyimli spikere görev verilmeyeceğini ilan etti.