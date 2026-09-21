Üniversite kapılarını aralamak isteyen yüz binlerce adayın katılım gösterdiği 2026-YKS ek yerleştirme maratonunda başvuru süreci tamamlanıyor. 17 Eylül'de başlatılan tercih işlemlerinin sonuna gelinmesiyle beraber, gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yapacağı sonuç açıklamasına çevrildi.

ÖSYM 2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yerleştirme tercihlerini sisteme kaydeden üniversite adaylarının merakla beklediği ilan gününe ilişkin henüz ÖSYM cephesinden duyurulan resmi ve kesin bir tarih bulunmuyor. Değerlendirme çalışmalarına 21 Eylül gecesi sistemin kapanmasının hemen akabinde başlayacak olan kurum, adayların puan üstünlüğü ve tercih sıralamasına göre boş kontenjanlara yerleştirmesini gerçekleştirecek.

GEÇEN YILIN TAKVİMİNE GÖRE EK TERCİH DEĞERLENDİRMESİ KAÇ GÜN SÜRER?

Sonuçların hangi zaman aralığında geleceğini öngörebilmek adına ÖSYM'nin geçmiş dönem uygulamaları yol gösterici oluyor. Geride kalan 2025 senesinde ek yerleştirme başvuruları 30 Eylül tarihinde noktalanmış, kurum ise yaklaşık bir haftalık titiz değerlendirmenin ardından neticeleri 6 Ekim 2025'te kamuoyuna duyurmuştu. Geçtiğimiz yılki takvim akışı referans alındığında, 2026 yılı ek tercih sonuçlarının da sistemin kapanışını takip eden yaklaşık bir haftalık süre zarfında erişime açılması bekleniyor.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ SAAT KAÇTA SONA ERİYOR?

ÖSYM'nin resmi takviminde paylaşılan detaylara göre, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 16.00 itibarıyla başlayan sisteme giriş işlemleri, 21 Eylül 2026 Pazartesi gecesi saat 23.59'da erişime kapatılacak. Ek yerleştirme fırsatını değerlendirmek isteyen öğrencilerin bu saate kadar tercihlerini sisteme girip onaylamaları şart.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından değerlendirme safhasının tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları doğrudan dijital platform üzerinden duyurulacak. Herhangi bir programa yerleşip yerleşmediğini kontrol etmek isteyen adaylar, sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve kişisel aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama gerçekleştirebilecek. Adaylara posta yoluyla fiziki bir sonuç belgesi gönderilmeyecek; internet ortamındaki sorgulama resmi tebligat hükmü taşıyacak.