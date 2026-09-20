Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, sezonun 6.haftasında evinde son dakikada penaltından bulduğu golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Böylelikle İzmir temsilcisi, 6 haftalık periyotta hiç galibiyet alamadı. Göztepe-Rizespor maçının ardından teknik direktör Stanimir Stoilov, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bulgar teknik direktör, sakatlıktan dönecek oyuncularla daha iyi olacaklarını belirtirken milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini vurguladı.

“Takım oyundan kopmadı”

Takımının oyun disiplininden kopmadığını belirten Göztepe Spor Kulübü’nün teknik direktörü Stanimir Stoilov, “Bence bu sezon evimizde oynadığımız en iyi maç oldu. Özellikle ilk yarıya iyi başladık ve Göztepe’nin oynaması gerektiği gibi oynadık. İlk golü bulduk, ardından ikinci ve üçüncüyü bulmamız gerekiyordu fakat bunu başaramadık. Rakip, ikinci yarıda geldiği ilk pozisyonda golü buldu. Genç oyuncularımız, biraz stres ve sıkıntı yaşadılar. İkinci golü yememize rağmen taraftarlar, takımı her zaman destekledi. Takım, oyundan kopmadı ve ikinci bularak eşitliği sağladık. Gerçekten kazanmak istediğimiz bir maçtı” şeklinde konuştu.

“Göztepe’nin olması gerektiği gibi döneceğiz”

Milli aradan sonra istedikleri gibi döneceklerini vurgulayan Göztepe Spor Kulübü’nün teknik direktörü Stanimir Stoilov, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Fotoğrafa baktığımızda çok fazla gol atıyoruz ve çok gol yiyoruz. Defansif performansımızı güçlü bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda ön alanda fırsatları yakaladığımızda maçı koparmamız gerekiyor. Önümüzdeki milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Öncelikle; fiziksel potansiyelimizi bu dönemde güçlendirerek Göztepe’nin olması gerektiği gibi döneceğiz” diye konuştu.

“Savunmada daha özgüvenli oynamalıyız”

Savunmada daha özgüvenli oynamaları gerektiğini söyleyen Göztepe Spor Kulübü’nün teknik direktörü Stanimir Stoilov, “Savunmadaki sakatlarımızı herkes biliyor. 5 savunmacımız sakat durumda. Onlar döndüğünde çok güçlü bir rekabet ortamı çıkacak. Savunmada çok güçlü olacağımızı düşünüyorum. Bugün maça baktığımızda; yedek kulübesinde savunmayı değiştireceğimiz yer yoktu. Sadece ön alanları değiştirebilirdik. Savunmacılarımız, sakatlıktan döndükten sonra problemin nerede olacağını göreceğiz. Bugün, iki tane savunmacımız etkili oldu. Onların gelmesiyle beraber daha güçlü olacağımız düşünüyorum. Bokele dışında oyuncularımız gençlerden oluşuyor. Savunmada daha özgüvenli oynamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Milli ara iyi gelecek”

Milli aranın takıma iyi geleceğini belirten Göztepe Spor Kulübü’nün teknik direktörü Stanimir Stoilov, “Her zaman milli takım araları sevmem ama şuan nefese ihtiyacımız var. Sakatlıktan dönecek olan oyunculara ihtiyacımız var. Milli takım aralarında oyuncular dinamizm ve performansını kaybediyorlar. Belki ilk kez, oyuncularıma bu arada iyi gelecektir. Bu dönemi iyi geçirirsek takımın daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

“Balkan insanları olarak bazen olumsuz düşünüyoruz”

Taraftar desteğinin önemini vurgulayan Göztepe Spor Kulübü’nün teknik direktörü Stanimir Stoilov, “Kulübümüz herkese çalışma stratejisini göstermiş oldu. Biz üç yıldır çok başarılı işlere imza attık. Takım, büyük uçuşa geçti ve bunu herkes biliyor. Takımda sakatlıklar olmasaydı çok güçlü olarak daha iyi sonuçlar alabilirdik. Taraftarımızın güvenini kazanmak için yapmamız gereken maç kazanmaktır. Göztepe taraftarları, akıllı ve zeki insanlar. Onlarda sakatlıkları görüyor. Yaşanan sürecin farkındalar. Desteğin kesinlikle devam etmesi gerekiyor. Takımın bu desteğe ihtiyacı var. Biz Balkan insanları bazen olumsuz düşünmeyi seviyoruz ama güveni kazanmanın tek yolu maç kazanmaktır. Normalde konuşmayı sevmiyorum, sahada çalışarak yanıtımı veriyorum” diye sözlerini sonlandırdı.