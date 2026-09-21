Son Mühür/Hüseyin Demir Filenin Sultanları ile Milletler Ligi’nde ve Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazanan Aras Kargo Spor Kulübü’nün milli sporcusu Defne Başyolcu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan başarılı pasör çaprazı, ay-yıldızlı formayla şampiyon olarak İzmir’in büyük gururu oldu.

“Defne Başyolcu, Son Mühür’e konuştu”

İlk kez A milli takımda yaz döneminde forma giyen Başyolcu, bireysel gelişimini en iyi şekilde tamamladığını belirtirken tecrübeli başantrenör Daniele Santarelli’nin kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. 2006 doğumlu Başyolcu, milli takımda en çok Eda Erdem’i örnek aldığını vurguladı. Aras Kargo Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu, 2026-2027 sezonunda Avrupa’da başarılı olmak istediklerini söyledi.

“İlk A milli takım sezonumdu”

İlk kez A milli takımda forma giydiğini belirten Filenin Sultanlarının genç oyuncusu Defne Başyolcu, “Benim ilk milli takım sezonumdu… İlk kez A milli takımda forma giymek, bana ilham olan ablalarımla aynı sahada yer almak inanılmaz bir duyguydu. O atmosferi yaşayışım, ay-yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanması kelimelerle anlatılamayacak kadar güzeldi. Gerçekten onlarla olmaktan çok mutluyum. Bana çok şey öğrettiler. Profesyonel kariyerlerini yakından gözlemleme fırsatım oldu” diye konuştu.

“Bireysel gelişimim açısından güzel oldu”

Milletler Ligi ve Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazanan, yaz döneminde bireysel gelişiminin en iyi şekilde tamamlayan Filenin Sultanlarının başarılı sporcusu Defne Başyolcu, “Kendimi bu alanda geliştirdiğimi düşünüyorum. Beslenme, dinlenme ve uyku gibi profesyonel yaşantımı öğrendim. İki altın madalya ile döndüğüm için çok gururluyum ve mutluyum. Milletler Ligi ve Akdeniz Oyunları’nda şampiyon olduk. Benim için çok verimli bir yaz dönemi oldu. Bireysel gelişimim açısından çok güzel oldu. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Daniele Santarelli, bana çok yardımcı oldu”

Daniele Santarelli’nin kendisine her zaman yardımcı olduğunu söyleyen milli voleybolcu Defne Başyolcu, “İlk kez A milli takım teknik ekibiyle çalışma fırsatım oldu. Daniele Santarelli, ile çalışmak gerçekten gelişimimi olumlu yönde etkiledi. Kendisi, bana çok yardımcı oldu. Antrenmanlarda hiçbir zaman sözünün dışından çıkmadım. Her zaman onu dinledim. Takımdaki ablalarımda bana yardımcı oldu. O yüzden kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Eda Erdem’i örnek alıyorum”

Filenin Sultanlarında yer almaktan büyük gurur duyduklarını belirten milli sporcu Defne Başyolcu, “Filenin Sultanlarında yer alan takımda herkesi yakından tanıdığımda hepsi bana ilham oldu. En çok Eda Erdem’i idol olarak benimsedim. Hepsinden çok öğreneceğim şey var. Hepsiyle gurur duyuyorum” dedi.

“İzmir’in gururu olmak istiyoruz”

Avrupa’da İzmir’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Aras Kargo Spor Kulübü’nün sporcusu Defne Başyolcu, “Geçen sene Aras Kargo Spor Kulübü olarak Avrupa Oyunlarına katılmaya hak kazandık. Bu sezon da savaşarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İzmir’i ve ülkemizin gururu olmak istiyoruz. Takım çok güzel ve enerjileri çok uydu. Herkesin çok pozitif olduğunu söyleyebilirim. Pozitif enerjimiz, saha içine ve saha dışına yansıyor. Hazırlık maçlarında zaten takımın genel durumunu gözlemliyorsunuz. Her şey çok yolunda. Umarım bütün sezon bu şekilde gider” diye konuştu.

“Suphi Doğancı ile çalışmaktan mutluyum”

Suphi Doğancı çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyen Aras Kargo Spor Kulübü’nün voleybolcusu Defne Başyolcu, “Suphi Doğancı ile çalıştığım için çok mutluyum. Oyuncu gelişiminde çok büyük rolü oluyor. Aras Kargo Spor Kulübü’nde onunla birlikte ikinci sezonum oluyor ve kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Hem psikolojik hem teknik olarak bana çok yardımcı oluyor. Elimden geldiğince süre bulduğum vakit en iyi performansı sahaya yansıtacağımı düşünüyorum” dedi.

“Kendinize inanın ve hayallerinizin peşinden gidin”

Aras Kargo Spor Kulübü’nün milli sporcusu Defne Başyolcu, “Bu sezon çok güzel olacak. Bizi izlemeye devam edin ve takip edin. Genç ve minik sporculara tavsiyem; hiçbir şekilde vazgeçmeyin. En büyük hayalim A Milli Takımda forma giymekti. Şimdiki hayalim ise milli takımda süre almak. Kendinize inanın ve hayallerinizin peşinden gidin” diye sözlerini sonlandırdı.