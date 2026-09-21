Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonunda geride kalan altıncı hafta, fileleri havalandırma yarışında büyük bir rekabete sahne oldu. Zirve mücadelesindeki kritik eşleşmede Galatasaray'ı sahasında ağırlayan ve sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Trabzonspor, hem puanını 10'a çıkardı hem de ligin en golcü ismini kadrosundan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip ise aldığı bu ağır mağlubiyetin ardından 13 puanda kalarak haftayı kapattı.

ZİRVEDE MOHAMED SALAH VE GİFT ORBAN ORTAKLIĞI

Bordo-mavili ekibin ev sahipliğinde gerçekleşen dev derbiye, Mısırlı hücum oyuncusu Salah'ın yaptığı hat-trick damgasını vurdu. Peş peşe bulduğu gollerle rakip savunmayı yıkan tecrübeli isim, sezon başından bu yana ulaştığı toplam yedi golle krallık yarışında en tepeye yerleşti. Aynı hafta Beşiktaş filelerini havalandırmayı başaran Amed Sportif Faaliyetler'in Nijeryalı golcüsü Gift Emmanuel Orban da toplamda yedi gole ulaştı ve zirve koltuğunu Trabzonsporlu meslektaşıyla paylaştı.

GÜNCEL GOL KRALLIĞI LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Zirveyi paylaşan yedi gollü iki futbolcunun hemen arkasında, altışar gol kaydeden üç önemli forvet sıralanıyor. İstanbul Başakşehir'den Eldor Shomurodov, Fenerbahçe'den Vedat Muriç ve Galatasaray'ın yıldızı Victor James Osimhen zirve takibini sürdüren en iddialı isimler arasında yer alıyor.

Altıncı hafta maçlarının sonuçlanmasının ardından Süper Lig'de en çok gol atan futbolcuların güncel tablosu şu şekilde şekillendi:

7 Gol: Gift Emmanuel Orban (Amed Sportif Faaliyetler), Mohamed Salah (Trabzonspor)

6 Gol: Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir), Vedat Muriç (Fenerbahçe), Victor James Osimhen (Galatasaray)

5 Gol: Dusan Vlahovic (Beşiktaş)

4 Gol: Adrian Dawid Benedyczak (Kasımpaşa), Jesus Andres Ramirez Diaz (Arca Çorum FK), Juan Santos da Silva (Göztepe), Mason Will John Greenwood (Fenerbahçe)

3 Gol: Alexandros Kyziridis (Arca Çorum FK), Diaa Sabi'a (Amed Sportif Faaliyetler) Göztepe son dakikada 1 puana razı oldu! İçeriği Görüntüle