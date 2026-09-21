Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi maratonunda heyecan fırtınası resmen başlıyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, bu zorlu periyottaki ilk ciddi sınavını dünya devi Fransa karşısında verecek.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NEREDE VE HANGİ STATTA OYNANACAK?

Futbolseverlerin biletlerini büyük bir sabırsızlıkla beklediği bu kritik mücadeleye Türkiye ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda, dev karşılaşma için Kocaeli Stadyumu'nun kapıları taraftarlara açılacak. Çevre illerdeki ve bölgedeki sporseverler, ay-yıldızlı ekibi kendi şehirlerinde canlı izleme şansını elde edecek.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tribünlerdeki coşkunun yanı sıra milyonlarca sporsever de ekran başında bu heyecana ortak olmak için maç saatini bekliyor. Kocaeli'de oynanacak Türkiye - Fransa müsabakası, 25 Eylül 2026 Cuma akşamı saat 21.45'te hakemin ilk düdüğüyle start alacak. Kritik doksan dakika, ATV frekansları üzerinden izleyicilerle naklen ve canlı olarak buluşacak.

A MİLLİ TAKIM 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

Fransa sınavıyla grubun açılışını yapacak olan millilerimizi oldukça yoğun bir sonbahar takvimi bekliyor. Ay-yıldızlıların İtalya ve Belçika gibi iddialı rakiplerle kozlarını paylaşacağı karşılaşmaların tarih ve saatleri şu şekilde listelendi:

25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa (Saat: 21.45) Göztepe son dakikada 1 puana razı oldu! İçeriği Görüntüle

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya (Saat: 21.45)

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye (Saat: 21.45)

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye (Saat: 21.45)

12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika (Saat: 20.00)

15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye (Saat: 22.45)