Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor’u 8-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat görevinden ayrılma kararı aldı.

Pulat’ın istifasını maçın ardından soyunma odasında yönetime sunduğu açıklandı. Teknik adam, Eyüpspor yönetiminin bir araya gelerek konuyu değerlendireceği ve son kararın yönetim kurulu tarafından verileceği aktarıldı.

Teknik direktör Özhan Pulat 14 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Eyüpspor’un teknik adamlığını yaptığı, 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme zamanı olduğu biliniyordu.

Fenerbahçe karşısında alınan 8-0’lık yenilgi, Pulat’ın Eyüpspor’daki görev sürecinin ardından istifa kararını verdi.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, mücadele boyunca yüksek tempolu bir oyun ortaya koyarak adeta gol oldu yağdı.

Fenerbahçe'nin ezici galibiyetinin ardından Eyüpspor teknik direktörü Özhan Palut istifa kararı aldı. Palut'Un kararının maçın ardından Eyüpspor yönetimine de bildirdiği öğrenildi.