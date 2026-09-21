Arama motorlarında zirveye yerleşen Galatasaray Amedspor maçı ne zaman sorusu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstür takvimiyle birlikte yanıtını buldu. Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, güçlü rakibine karşı deplasmanda puan ararken, sarı kırmızılılar taraftar desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Lige iddialı transferlerle giren Diyarbakır temsilcisi, zorlu İstanbul deplasmanında taktik disiplininden taviz vermemeyi planlıyor. Zirve yarışındaki Galatasaray ise kendi evinde puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Heyecan doruğa çıktı.

Galatasaray Amedspor maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki Süper Lig 11. hafta maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da İstanbul'daki RAMS Park stadyumunda oynanacak.

Mücadelenin canlı anlatımı ve 90 dakikalık yayını, ligin resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından naklen futbolseverlerle buluşacak. Hafta sonu prime time kuşağında sahnelenecek kritik 90 dakika, stadyum kapılarının açılacağı ilk andan itibaren tribünlerde yoğun bir taraftar atmosferine sahne olacak. Gözler dev randevuda.

Karşılaşmanın fikstür ve yayın detayları

Bilgi başlığı Resmi maç detayları Karşılaşma Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Organizasyon ve hafta Trendyol Süper Lig (11. Hafta) Maç tarihi 8 Kasım 2026 Pazar Başlama saati 19.00 Stadyum RAMS Park (Seyrantepe, İstanbul) Yayın kanalı beIN Sports 1

Ligin ikinci yarısındaki rövanş maçı hangi tarihte?

İki takım arasındaki sezonun ikinci randevusu, Süper Lig'in 28. haftasında 11 Nisan 2027 Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Güneydoğu temsilcisi, lig maratonunun kritik virajında güçlü rakibini kendi seyircisi önünde ağırlayacak. TFF yetkilileri, maç haftasındaki olası hava şartları ve Avrupa kupası takvimine göre kesin başlama saatini karşılaşmadan iki hafta önce ilan edecek. Geri sayım başladı.