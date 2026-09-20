Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından her iki ekibin de liderlik hesapları yaptığı mücadelede kazanan Amedspor oldu.

Diyarbakır temsilcisine galibiyeti getiren golleri; Gift Orban, Dia Saba ve Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise Vlahovic ve Orkun Kökçü'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 13'e yükselten Amedspor, averaj farkı ile Galatasaray'ı geçerek Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Siyah - beyazlılar bu sonuçla ligdeki 2. mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.

Süper Lige 3 haftalık milli ara

3 haftalık Milli aranın ardından lider Amedspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Beşiktaş ise Kocaelispor'u konuk edecek