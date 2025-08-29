Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye’nin en yüksek puanlı öğrencilerinin tercih ettiği üniversiteler arasında ön sıralarda yer aldı.

MSKÜ bünyesindeki programlar, bu yıl da devlet üniversiteleri arasında ilk sıralarda öğrenci kabul ederek dikkat çekti. Özellikle Turizm Fakültesi ön plana çıktı. Turizm Rehberliği Bölümü, devlet üniversiteleri arasında en yüksek puanla öğrenci alarak liderliğini sürdürürken, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü ise ikinci sırada yer aldı.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Maden Mühendisliği (İngilizce), Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ile Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümleri de üçüncü sırada en yüksek puanla öğrenci kabul ederek köklü üniversiteleri geride bıraktı.

Geleceğin meslekleri arasında yer alan Dijital Oyun Tasarımı, Yazılım Mühendisliği ve Dil ve Konuşma Terapisi bölümleri de YKS 2025’te yoğun ilgi gördü. Dijital Oyun Tasarımı bölümü dördüncü sırada; Yazılım Mühendisliği (İngilizce) bölümü yedinci sırada; Dil ve Konuşma Terapisi bölümü ise Türkiye genelinde onuncu sırada en yüksek puanla öğrenci aldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, elde edilen sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üniversitemiz, eğitimde kaliteyi merkeze alan yaklaşımıyla Türkiye’nin dört bir yanından en başarılı öğrencilerin tercih ettiği bir kurum haline geldi. Bu başarı, öğrencilerimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak güçlü bir eğitim-öğretim ortamının göstergesidir” dedi.