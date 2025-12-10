Bodrum–Milas karayolu Ekinambarı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti. Olay yerine kısa sürede 112 ambulansları, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri gönderildi.

Trafik güvenliği sağlanırken, ekipler araç içinde sıkışan yaralılara ulaşmak için zamanla yarıştı.

Kamyonette sıkışan iki kişi itfaiye tarafından çıkarıldı

Kazada kamyonetin ön kısmında sıkışan iki vatandaş, Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Hidrolik kesici ve genişletici ekipman kullanan ekipler, yaralıları güvenli şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

İtfaiyenin kurtarma operasyonunun ardından yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Soruşturma sürüyor

Polis ve jandarma ekipleri kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.