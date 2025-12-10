Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi; Menteşe, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerini kapsayan Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmasını Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenledi. Programa Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliği yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, siyasi parti temsilcileri ile birçok STK’nın başkan ve yöneticisi toplantıya katıldı.

Büyükşehir Belediyesi 458 STK ziyareti gerçekleştirdi

Toplantıda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Yiğit, yerel seçimlerin ardından geçen 1,5 yılda hayata geçirilen hizmetleri anlattı. Belediye bünyesindeki Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Şube Müdürlüğü’nün il genelinde bugüne kadar 458 STK ziyareti yaptığı, bu ziyaretlerde ortak proje üretme imkânlarının değerlendirildiği aktarıldı. Buluşmaların ilerleyen dönemde Muğla’nın diğer ilçeleriyle devam edeceği belirtildi.

“Yerel yönetim ve STK’lar ortak çözüm için birlikte hareket etmeli”

Toplantıda, kent yönetiminde sivil toplumun rolü, ortak sorunlara çözüm arayışı ve yeni projelerin geliştirilmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı. STK temsilcileri, belediyenin çalışmalarına ilişkin görüşlerini aktarırken talep ve önerilerini paylaştı.

STK’lardan teşekkür mesajları

Toplantıya katılan STK temsilcileri, buluşmanın kendileri için önemli bir iletişim zemini oluşturduğunu ifade etti.

ADD Muğla Şube Başkanı Cahit Yaka: “Demokratik kitle örgütlerinin bir arada olması çok değerli. Bu ortamı sağladığı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

Muğla Yeşilay İl Başkanı Şenol Şengül: “STK’larla bir arada olmak kuvvet veriyor. Başkan Aras’ın siyasi ayrım yapmayan duruşu çok kıymetli.”

Karya Kadın Derneği’nden Gaye Can: “Belediyenin bilgilendirici toplantıları çalışmaların bütününü görmemizi sağladı. Teşekkür ediyoruz.”

Başkan Köksal Aras: “Bu buluşma büyük bir aile toplantısı”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, toplantının önemini şu sözlerle değerlendirdi: “Bu buluşmayı kentimizin geleceğini kuran büyük bir aile toplantısı olarak görüyorum. En adil ve kapsayıcı hizmeti üretebilmek için herkesin kent yönetiminde söz sahibi olması gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Başkan Aras: “Bu birlikteliği kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sivil toplumla güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekti: “Sivil toplumla birlikte çalışmak zorundayız. Bilgisi, deneyimi ve gönüllü emeğiyle toplum için sorumluluk alan kişi ve kurumları desteklemek temel görevimizdir. Muğla’da herkes iyi niyetle çalışıyor. Bu birlikteliğin zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Ortak amacımız iyilik üretmek. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum.”