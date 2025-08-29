Bodrum Belediyesi, Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi’nde Açık Hava Spor Günü etkinliği düzenleyerek kadın sporseverleri bir araya getirdi. Etkinlik, pilates ve yoga çalışmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Program, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Belediye Meclis Üyesi ve Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Belediye Meclis Üyesi İdil Ekmekci, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman ile Çiftlik ve Kızılağaç mahallelerinden çok sayıda kadın sporseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

Spor Aktiviteleri

Etkinlik, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli Neslihan Çat’ın pilates çalışmasıyla başladı. Ardından, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu’ndan Gizem Melkonyan’ın yoga etkinliğiyle sona erdi. Katılımcılar hem spor yaptı hem de sosyalleşme imkânı buldu.

Yeni Kurslar Başlıyor

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Halk Eğitim Merkezi arasında yapılan protokol kapsamında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi’nde kadınlara ve çocuklara yönelik çeşitli kurslar başlatılacak. Program duyuruları Bodrum Belediyesi’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.