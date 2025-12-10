Muğla’nın Menteşe ilçesinde tır ile motosikletin çarpıştığı feci kazada 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hakan Gür yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışık ihlali iddiası

Kaza saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre T.D. yönetimindeki 35 BDT 554 plakalı tır, kırmızı ışıkta geçerek 48 AVA 765 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet savruldu, sürücü Hakan Gür yola düşerek başını kaldırıma vurdu.

Sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri Gür'e müdahale etti ancak genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Cansız bedeni morga kaldırıldı

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Gür’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın kesin nedeni ve kırmızı ışık ihlali iddiasıyla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Tır sürücüsünün ifadesi alınırken, polis kazaya ilişkin delilleri topluyor.