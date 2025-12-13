Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza Muğla–Fethiye kara yolunda meydana geldi

Kaza, Muğla–Fethiye kara yolu Yanıklar Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. idaresindeki 42 GB 063 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yol kenarında bulunan alanda ilerleyen elektrikli motosikletle çarpıştı.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklet sürücüsü 77 yaşındaki Yiğit Ekrem yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekrem’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı

Kaza sonrası jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazaya ilişkin detaylı çalışma yürüttü.

Soruşturma sürdürülüyor

Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü A.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, olayın kesin oluş nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.