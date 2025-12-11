Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un merkezinde yalnızca bir oyun alanı değil; eşitlikçi, güvenli ve gelişim odaklı bir yaşam ve eğitim ortamı sunacak Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesini başlattı. 20 milyon 586 bin 36 TL’lik yatırım ve 1.450 metrekarelik yenileme alanı ile hayata geçirilen proje, bölgenin çocuk odaklı en kapsamlı yatırımlarından biri niteliğini taşıyor.

Engelsiz ve kapsayıcı oyun alanları oluşturuldu

Projede hazırlanan engelli dostu oyun alanları, özel gereksinimli çocukların yaşıtlarıyla birlikte güvenli şekilde oyun oynayabileceği kapsayıcı bir düzenlemeye sahip olacak. Engelsiz tasarım ilkesi, parkın tüm alanlarına uygulanacak.

Güvenli, modern ve gelişimi destekleyen bir oyun ortamı

Parkta çocukların merak güdüsünü artıracak aktivite panoları, duyusal oyuncaklar ve bilişsel gelişimi destekleyen ekipmanlar yer aldı. Teleferik, halatlı büyük salıncaklar ve tırmanma elemanları gibi hareket odaklı oyun grupları ise fiziksel gelişime yönelik güçlü bir alan sunacak. Tüm oyun bölümleri, güvenlik standartları yüksek EPDM darbe emici zeminle kaplanacak.

“Her yaştan çocuğa uygun alanlar planlandı”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Peyzaj Mimarı Erşan Menderes, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Bodrum’un kalbinde toplam 1.450 metrekarelik alanda çocuk oyun grupları, EPDM zemin kaplama ve 50 adet oyuncağın yer aldığı projemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. 20 milyon 586 bin 36 TL’lik yatırım ile Bodrum’a modern bir çocuk oyunu alanı kazandırıyoruz. Dezavantajlı bireyleri de gözeterek hazırladığımız projede her yaştan çocuğa uygun alanlar bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde Muğla’nın her noktasına modern çocuk alanları kazandırmaya devam edeceğiz.”

Başkan Aras: “Amacımız her çocuğun eşit ve güvenli imkâna erişmesi”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, parkın temel yaklaşımının çocuklara güvenli, eşit ve çağdaş bir gelişim alanı sunmak olduğunu vurguladı: “Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu büyümesini sağlayacak alanlar oluşturmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bodrum Liman Oyun Parkı’nda her çocuğun eşit şekilde faydalanabileceği, sosyalleşebileceği ve gelişimini destekleyecek modern bir yaşam alanı inşa ediyoruz.

Sadece oyun alanları değil; ailelerin yaşam kalitesini artıran sosyal projelerimizi de sürdürüyoruz. Kısa Mola Merkezlerimiz özel gereksinimli bireylere sahip aileler için büyük bir nefes olmaya devam ediyor. Emin Eller Gündüz Bakımevleri ile çocuklara modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamı sunuyor; çalışan ailelerin en önemli ihtiyacına çözüm üretiyoruz.

Temel hedefimiz, Muğla’daki her çocuğun eşit, güvenli ve çağdaş imkânlara erişmesini sağlamak. Şehrimizi daha kapsayıcı bir geleceğe hazırlarken, çocuklarımızın mutluluğunu merkeze almaya devam edeceğiz.”