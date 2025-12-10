Bodrum Devlet Hastanesi’nde afet anlarında müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla “Deprem ve Yangın Entegre Tahliye ve Kurtarma Tatbikatı” gerçekleştirildi. Saat 14.00’te başlayan tatbikata 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Bodrum Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, Mahalle Afet Gönüllüleri, SAR ve Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri katıldı.

Deprem ve bodrum kat yangını senaryosu uygulandı

Senaryo gereği hastanede meydana gelen depremle birlikte bodrum katta yangın çıktığı varsayıldı ve toplam 5 yaralı tespit edildi. Doktorlar, hemşireler, teknik ekipler, güvenlik personeli ve idari kadrolar tatbikata tam uyum içinde katıldı. Yaralılar sedyelerle taşınarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çatıdaki yaralı için özel kurtarma operasyonu

En dikkat çekici bölüm, yangından kaçmak için çatıya sığındığı senaryolaştırılan yaralı için yapılan kurtarma operasyonu oldu. İtfaiye, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla halat destekli sistem kuruldu ve yaralı güvenli şekilde aşağı indirilerek ambulansa teslim edildi. Tatbikat, tüm müdahale aşamalarının başarıyla tamamlanmasıyla sona erdi.

Başhekim Yıldırım: “Hazırlıklı olmak zorundayız”

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Battal Yıldırım tatbikat sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün deprem ve yangın senaryosunu entegre bir şekilde uyguladık. Kurumlarımızın ve STK’larımızın katılımıyla tatbikatımızı gerçekleştirdik. Beş yaralımız vardı; yangından kaçıp çatıya sığınan bir yaralının indirilmesi için özel bir operasyon yapıldı. Yoğun bakımdan bir hastamız sedyeyle tahliye edildi. Hastalarımız ve yakınları güvenli alanlara çıkarıldı. Destek veren tüm ekiplere teşekkür ederim. Dileğimiz, hastanemizde böyle bir olayın hiç yaşanmaması. Ancak olası afetlere karşı hazırlıklı olmak için bu tatbikatları her yıl düzenlemeyi sürdüreceğiz.”