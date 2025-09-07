Kutlama programı, 9 Eylül Salı günü saat 18.00’de Karşıyaka Belediyesi önünden başlayacak kortejle start alacak. Karşıyaka Belediye Bandosu’nun eşlik edeceği yürüyüş, marşlar ve bayraklarla süslenerek Çarşı içinden geçip Hergele Meydanı’na ulaşacak. Karşıyakalılar, milli mücadele kahramanlarını hep birlikte anacak.

Tarih dolu akşam: Özdil ve Karar Karşıyaka’da

Kutlamalar, akşam saatlerinde Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek özel söyleşiyle devam edecek. Saat 20.00’de başlayacak etkinlikte, gazeteci-yazar Yılmaz Özdil ve gazeteci Korcan Karar, İzmir’in kurtuluşu ve milli mücadeleye dair tarihi anekdotları ve görüşlerini paylaşacak.

Bu özel buluşma, katılımcılara hem tarihten ilham veren bir sohbet hem de kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşatacak.