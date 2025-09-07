Son Mühür/ Osman Günden- Efes Selçuk'ta düzenlenen EFEST festivali, ilk gününde gazeteciliğin iki duayen ismini ağırladı. Uğur Dündar ve Gökmen Ulu, "Dünden Bugüne Hakikatin Peşinde" başlıklı söyleşide Efes Selçuklularla bir araya geldi. Söyleşi, Türkiye'nin güncel durumu, demokrasi mücadelesi ve gazeteciliğin önemi gibi konulara odaklanırken, katılımcılara ilham verici mesajlar iletti.

Gazeteciler karanlık dönemde direniş çağrısı yaptı

Söyleşiye Türkiye'nin geleceğine dair değerlendirmeleriyle başlayan Gökmen Ulu, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ancak umudun asla yitirilmemesi gerektiğini belirtti. "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kara dönemlerinden birini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki güneş mutlaka doğar" diyen Ulu, zor zamanlarda gösterdikleri dik duruş nedeniyle Efes Selçukluları ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i kutladı. Kendi tutukluluk deneyiminden bahsederek direnişin önemine vurgu yapan Ulu, "Çocuklarımızın geleceği için korkmalıyız" diyerek, vatandaşları mücadeleye davet etti ve "Kahraman beklemeyin, kahraman sizlersiniz" mesajını verdi.

Uğur Dündar'dan gençlere önemli öğütler

Gazetecilik kariyerindeki tecrübelerinden yola çıkarak gençlere seslenen Uğur Dündar, "Bizim vazgeçilmez rotamız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine yazdığı yoldur. O rotadan bizi hiçbir güç uzaklaştıramaz" ifadelerini kullandı. Gençlere onurlu bir yaşam sürmenin yollarını anlatan Dündar, karşılaşılan engellere rağmen doğru yoldan sapılmaması gerektiğini vurguladı. Bu sözler, salonda bulunan gençler için önemli bir rehber niteliğindeydi ve söyleşiye katılan herkes tarafından büyük bir dikkatle dinlendi. Dündar ve Ulu'nun konuşmaları, izleyicilere hem bir tarih dersi hem de mücadele ruhunu aşılayan birer motivasyon kaynağı oldu.

Başkan Sengel: “Kurtuluş yok tek başına”

Söyleşinin sonunda duayen gazetecilere teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Uğur Dündar ve Gökmen Ulu'nun Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarına ve meslek onurlarına hayranlık duyduğunu belirtti. "Her türlü baskıya rağmen gazetecilik görevini en saf ve temiz haliyle yerine getiriyorlar. Sizler adına onların önünde saygıyla eğiliyorum" diyen Sengel, konuşmasını "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sözleriyle tamamlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Programın sonunda, minik Efes Selçukluların Dündar ve Ulu'ya çiçek takdim etmesi, geceye duygusal bir final yaptı.