Son Mühür - İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada bugün il binasına gidip görevine başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından CHP üyeleri, il binası önünde toplanmak istedi. Ancak polis, binaya giriş ve çıkışları engellerken, il başkanlığına da polis gönderildi. Bazen il binasına gelen CHP'liler ile polis arasında arbede yaşandı.

Özdil'den çarpıcı yorum

Sosyal medyada da tepkiler devam ederken bir tepki de Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den geldi. Özdil X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gürsel Tekin bu saatten sonra değil il başkanı, anca il emniyetine bekçi olur!"