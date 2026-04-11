Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD arabuluculuğunda İsrail ile ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin ilk toplantının salı günü Washington’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın ateşkes ilanı ve İsrail ile doğrudan müzakere sürecinin başlatılmasına yönelik girişimleri kapsamında yürüttüğü diplomatik temasların ardından, ABD yönetiminin Dışişleri Bakanlığını iki ülke arasında arabulucu olarak görevlendirdiği belirtildi.

"Washington’da ilk temas için mutabakat sağlandı"

Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın talimatıyla Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter arasında, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa’nın da katılımıyla yerel saatle 21.00’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmede, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gelecek salı günü ilk toplantının yapılması konusunda tarafların mutabakata vardığı, toplantıda ateşkes ilanı ile Lübnan ve İsrail arasında müzakerelerin başlama tarihinin ele alınacağı ifade edildi.

AA’ya konuşan Lübnanlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek görüşmelerin doğrudan müzakere değil, hazırlık niteliğinde olacağını dile getirdi.