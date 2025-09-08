Son Mühür - Microsoft tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası deniz altı kablosunun zarar gördüğü belirtildi. 6 Eylül itibarıyla Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde, Kızıldeniz'deki bu fiber kablo kesintileri nedeniyle gecikmelerin artabileceği ifade edildi.

İnternet sağlayıcılar ile görüşmeler sürüyor

Açıklamada, mühendislik ekiplerinin farklı kapasite ve trafik yönlendirme teknikleri kullanarak kesintiyi aktif şekilde yönettiği belirtildi. Ayrıca, bölgede alternatif kapasite imkanları ve sağlayıcılarla görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Deniz altı fiber kablo kesintilerinin tamirinin zaman alabileceği vurgulanırken, bu süreçte müşteri etkisini azaltmak için durumun sürekli izlenip optimize edileceği kaydedildi.