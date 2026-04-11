ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Nisan’da genel seçime gidecek olan Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’a desteğini yineledi. Trump, yönetiminin, ihtiyaç duyulması halinde Macaristan ekonomisini güçlendirmek için ABD’nin tüm ekonomik imkânlarını kullanmaya hazır olduğunu belirterek, Orban yönetimine açık destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Viktor Orban’ın liderliğinin Macaristan’ın gelecekteki refahı için önemli olduğunu belirterek bu sürece yatırım yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Macaristan’da yaklaşan seçimler öncesinde Orban’a açık destek veren Trump, seçmenlere mevcut başbakanı yeniden seçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de 7 Nisan’da Budapeşte’de düzenlenen bir mitingde Macar halkını Orban’ı desteklemeye davet etti.