Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aydın’da 2025 yılı Ekim ayında toplam 2 bin 825 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlar yüzde 8 azaldı.

Aylık değişim ve yıllık toplam

Eylül 2025’te Aydın’da 2 bin 810 konut satılmıştı. Ekim ayında satışlar bir önceki aya göre yüzde 1 oranında yükseldi. Yılın ilk on ayında ise il genelinde toplam 24 bin 417 konut el değiştirdi.

Satış şekilleri ve durumları

Ekim ayında gerçekleştirilen satışların 365’i ipotekli, 2 bin 460’ı ise diğer satış türlerinde kaydedildi. Konutların satış durumuna bakıldığında 694’ü ilk elden, 2 bin 131’i ise ikinci el olarak satıldı.

Yabancılara satışta Aydın 10. sırada

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışında Aydın, Ekim 2025’te 36 konut satışı ile 10. sırada yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ise yabancılara toplam 271 konut satıldı.

İlçeler bazında 2024 verileri

Geçen yılın tamamında Aydın’da 28 bin 598 konut satıldı. En fazla satış Kuşadası’nda gerçekleşti; ilçe genelinde 8 bin 888 konut el değiştirdi. Bu satışların 485’i ipotekli, 2 bin 477’si ilk el ve 6 bin 411’i ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

Bozdoğan ilçesinde ise yalnızca 93 konut satıldı. Merkez ilçe Efeler’de 2024 yılında 6 bin 100 konut satışı yapıldı; bunların 4 bin 607’si ikinci el, bin 493’ü ise ilk elden satış olarak kaydedildi.