Aydın Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek için il genelinde yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Belediye ekipleri, farklı ilçelerde aynı anda devam eden yol projeleriyle hem ulaşım konforunu hem de güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası’nın Değirmendere Mahallesi’nde 3538 Cadde üzerinde yol yapım ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Değirmendere’de yol güvenliği ve konfor artacak

Başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, cadde üzerinde yapılacak düzenleme ile hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım hattı oluşturulması planlanıyor.

Ekipler; altyapı düzenlemeleri, zemin iyileştirmesi ve üstyapı uygulamalarıyla bölgenin ulaşım standartlarını yükseltmek için yoğun mesai harcıyor.

Başkan Çerçioğlu: “Hizmetlerimizi tüm ilçelere eşit şekilde ulaştırıyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yol çalışmalarının tüm ilçelerde aralıksız süreceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Güzel Aydınımızın dört bir yanında hayata geçirdiğimiz yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz.”

Çerçioğlu, ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin hem kent ekonomisine hem de günlük yaşama doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Değirmendere’de yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Mahalle sakinleri, uzun süredir ihtiyaç duyulan yol iyileştirmelerinin başlamasının bölge için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.