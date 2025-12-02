Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S., yanında taşıdığı silahla S.İ.’yi bacaklarından vurarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Mimar Sinan Mahallesi 2315. Sokak’ta gerçekleşen saldırı sonrası çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı S.İ.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis geniş çaplı arama başlattı

Saldırganın kaçması üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet–Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgede detaylı bir çalışma başlattı. Kamera kayıtları, görgü tanıkları ve teknik takip doğrultusunda şüphelinin izine ulaşıldı.

Köşk ilçesinde yakalandı

Yürütülen operasyon kapsamında saldırgan Ö.S., saklandığı Köşk ilçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adliyeye çıkarılan Ö.S., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheli hakkında “silahla yaralama” suçundan tutuklama kararı vererek cezaevine gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri devam ederken, saldırının nedenine ilişkin detayların soruşturma dosyasına yansıması bekleniyor.