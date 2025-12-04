Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, rüzgârın 5 Aralık 2025 günü ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden eseceği belirtildi. Rüzgârın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olacağı, bölgenin bazı kesimlerinde ise 9 kuvvetine ulaşan kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi. Saatteki rüzgâr hızının 50 ila 75 kilometre, yer yer 90 kilometreye kadar çıkabileceği kaydedildi.

Deniz ve kıyı kesimleri için uyarı

Valilik açıklamasında, denizde seyredenler ile kıyı bölgelerinde bulunan vatandaşların dikkatli olması istendi. Fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Ekipler teyakkuzda

Aydın Valiliği, beklenen hava şartları nedeniyle yetkili kurum ve ekiplerin sahada hazır bulunduğunu bildirdi. Vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri ve riskli durumlara karşı tedbirli davranmaları istendi.