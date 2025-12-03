Kuşadası’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen kutlama etkinlikleri, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Meydanı’na kadar süren yürüyüşe Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri, Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi, Kuşadası Engelsiz Engelliler Yaşatma Derneği, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği, Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Katılımcılar, “Engel değil destek olun”, “En büyük engel sevgisizliktir”, “Engelli olmak kusur değildir”, “Sevgi ile engelsiz yarınlara hep birlikte” yazılı pankartlarla farkındalık mesajları verdi. Kortej sonrası Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerden konser ve halk oyunları gösterileri

Etkinliklerin devamında Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrenciler konser verdi. Öğrenciler, sahneledikleri çeşitli halk oyunları gösterileriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı da etkinliği takip ederek engelli bireylerin emeğine destek verdi.

“En büyük engel sevgisizliktir”

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, destek veren herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Her an yanımızda olan duyarlı insanlardan aldığımız güçle engelleri tek tek aşıyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

Belediyeden engelli bireyler için yeni projeler

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ise konuşmasında toplumun dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı:

“Çevremizdeki engelli bireyleri anlamaya ve yardımcı olmaya çalışmalıyız. Kuşadası Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler üretiyoruz.”