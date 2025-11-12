Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Kavaklı Mahallesi sınırları içinde hayata geçirilmesi planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bozdoğan Belediyesi tarafından organize edilen toplantıda, proje hakkında teknik bilgiler paylaşıldı, vatandaşların görüş ve önerileri alındı.

Yenilenebilir enerjiye yerelden destek

Bozdoğan Belediyesi’nin hazırladığı GES projesi, hem ilçenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hem de yenilenebilir enerji üretimini artırmayı hedefliyor.

Yetkililer, santralin devreye girmesiyle birlikte ilçenin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmının temiz enerji kaynaklarından karşılanacağını belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla Bozdoğan’ın enerji giderlerinde ciddi bir tasarruf sağlanması ve karbon ayak izinin azaltılması bekleniyor.

Şeffaf süreç vurgusu

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, GES projesinin ihale süreci, inşaat aşamaları ve çevresel etkiler hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Toplantıya katılan vatandaşlar, özellikle arazi kullanımı, doğal yaşam üzerindeki etkiler, enerji kapasitesi ve istihdam olanakları hakkında detaylı sorular yöneltti.

Proje yetkilileri, halkın tüm öneri ve endişelerinin dikkate alınacağını, sürecin tam şeffaflık ilkesiyle yürütüleceğini vurguladı.

“Halkın katılımı bizim için önemli”

Toplantıda konuşan proje temsilcileri, GES projesinin yalnızca enerji üretimi açısından değil, toplumsal farkındalık ve yerel kalkınma yönünden de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Yetkililer, “Bu proje sadece Bozdoğan’a enerji kazandırmayacak, aynı zamanda çevreye duyarlı üretim modelini de güçlendirecek. Halkın fikirleri, planlama sürecinin merkezinde olacak” ifadelerini kullandı.

İlerleyen aşamalarda bilgilendirme sürecek

Bozdoğan Belediyesi, projenin ilerleyen dönemlerinde de benzer toplantılar düzenleyerek vatandaşları düzenli olarak bilgilendireceğini duyurdu.

Katılımcılara, ihale sonuçları ve inşaat takvimi gibi gelişmelerin resmî kanallar üzerinden paylaşılacağı bildirildi.

Yeşil enerjiyle sürdürülebilir gelecek

Bozdoğan GES Projesi, Aydın genelinde artan yenilenebilir enerji yatırımlarının bir parçası olarak görülüyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgedeki enerji üretiminde güneş enerjisinin payı daha da artacak ve Bozdoğan, çevre dostu enerji üretiminde örnek ilçe konumuna yükselecek.