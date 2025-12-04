Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iş birliğiyle temin edilen fidanların dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törene Vali Yakup Canbolat katıldı

Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın da katıldığı törende, kestane, Memecik zeytin ve Sarılop incir fidanları 14 ilçedeki üreticilere teslim edildi. Toplamda 74 bin 90 fidanın dağıtımı bu etkinlikle başlamış oldu.

2024 yılı projelerinin ardından bu yıl da devam ediyor

Geçen yıl Aydın Valiliği destekleriyle başlatılan projeler kapsamında 35 bin 827 adet kestane, böğürtlen, ilek, sakız fidanı ve Antep fıstığı melengiç çöğürü ile 12 bin 500 adet Akdeniz meyve sineği tuzağı üreticilere ulaştırılmıştı. Bu yıl ise dağıtım programı genişletilerek 14 ilçedeki üreticilere 32 bin 200 adet kestane, 10 bin 430 adet Memecik zeytin ve 31 bin 460 adet Sarılop incir fidanı ulaştırılacak.

Fidanlar üretici katkılı ve hibe destekli

Dağıtılan fidanların tamamının yarısı üretici katkılı, diğer yarısı hibe destekli olarak sağlanıyor. Fidanlar, uzman personelin eşliğinde üreticilere teslim edilirken, dikim ve bakım süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme de yapıldı.

Akademisyenlerden üreticilere bilgilendirme

Tören sırasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Engin Ertan, kendi geliştirdiği kestane çeşidi hakkında üreticileri bilgilendirdi.

Törene çok sayıda yetkili katıldı

Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Efeler İlçe Kaymakamı İlker Arıkan, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve çok sayıda üretici katılım sağladı.