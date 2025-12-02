Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, terör örgütü PKK/KCK kapsamında işlediği suçlar nedeniyle hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan bir firari yakalandı.

15 yıllık firar, Kuşadası'nda tespit edildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve 9. JASAT Timi tarafından yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında S.K. isimli şahsın Davutlar Mahallesi sanayi bölgesinde farklı bir kimlikle saklandığı belirlendi. Yaklaşık 15 yıldır firari olarak aranan 45 yaşındaki şahsın, başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıkarıldı.

Hakkında birden fazla suç kaydı bulunuyordu

Yapılan incelemelerde S.K.’nın, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası’nın 04.10.2011 tarihli kararıyla “Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak (PKK/KCK)” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Ayrıca İskenderun’daki adli makamlar tarafından “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçundan da arandığı belirlendi.

Çevresinde 'Mobilya Mehmet' olarak tanınıyordu

Şüphelinin, çevrede kendisini kuzenine ait M.G. isimli kişinin kimlik bilgileriyle tanıttığı ve yaklaşık 8 yıldır “Mobilyacı Mehmet” adıyla tanındığı öğrenildi. Bu süre içerisinde bölge sakinlerinin güvenini kazandığı, Y.A. isimli bir kadınla resmi nikâh olmadan birlikte yaşadığı ve bu ilişkiden iki çocuğunun bulunduğu aktarıldı.

Cezaevine teslim edildi

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşmiş müebbet hapis cezasının infazı için Söke Cezaevi’ne teslim edildi. Operasyonun, uzun süredir süren teknik ve fiziki takip sonucu başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.