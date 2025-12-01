Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO), meslekte uzun yıllar emek veren üyelerini onurlandırmak amacıyla geleneksel plaket törenini Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Meslek hayatlarında 25, 40, 50 ve 60 yılı geride bırakan toplam 55 diş hekimi, toplum sağlığına sundukları katkılar nedeniyle teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. Farklı kuşaklardan hekimlerin aynı sahnede buluştuğu törende duygu dolu anlar yaşandı.

Sunuculuğunu Dişhekimi Özlem Kekeç Bülbül’ün üstlendiği program, İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Atinel’in açılış konuşmasıyla başladı. Atinel, mesleğe uzun yıllar boyunca hizmet eden diş hekimlerinin yalnızca klinik deneyimleriyle değil, etik duruşları ve topluma adanmışlıklarıyla da sonraki nesillere örnek olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bugün burada, bir mesleğin ötesinde bir yaşam biçimine dönüşen emek ve özveriyi selamlıyoruz. Yıllarca mesleğinin sorumluluğunu taşıyan, bilgi ve tecrübesiyle toplum sağlığını önceleyen tüm meslektaşlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların biriktirdiği değerler, genç hekimlerin yolunu aydınlatmayı sürdürecek.”

Törende plaketlerini alan diş hekimleri, uzun kariyerlerinin ardından böylesi bir takdirle anılmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Sahnede ayakta alkışlanan hekimler, tören boyunca meslek anılarını paylaştı ve meslektaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.