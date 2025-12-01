Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi, ilçenin en önemli doğal ve kültürel miras alanlarından biri olan Şifne bölgesinde yer alan eski çamur banyosu alanını kapsayan dönüşüm projesinde hazırlıklarını tamamladı. Geçmişte şifa arayanların uğrak noktası olan alan, yeni projeyle birlikte toplumun her kesimine açık, üretime ve paylaşıma dayalı bir merkez haline getirilecek.

Eğitim, sanat ve bilim bir arada

Proje kapsamında 1.505 metrekarelik alan, çağdaş ihtiyaçlara uygun ve erişilebilir bir kamusal mekâna dönüştürülecek. Alanda; 36 öğrencinin yararlanabileceği matematik, sanat ve felsefe enstitüsü ile 30 çadırın kurulabileceği bir alan ve yaklaşık 1.000 metrekarelik açık kullanım alanı yer alacak. Açık alanda açık sinema ve seminer alanları, mini voleybol sahası, planeteryum, açık oturma alanları ve psikolojik etkinlik bölümleri bulunacak.

Mevcut yapılar korunacak

Mevcut binalar korunarak yeniden düzenlenecek merkezde, 12’şer kişilik üç sınıf, 40 metrekarelik kapalı amfi, kütüphane ve ortak çalışma alanları, psikolojik danışmanlık ve revir odası ile yemekhane yer alacak. Proje, Şifne’nin tarihsel kimliğine saygı temelinde kurgulanarak alanın geçmişteki işleviyle bağını koparmadan yeniden kente kazandırılmasını amaçlıyor.

Denizli: Mirası geleceğe taşıyoruz

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, projeye ilişkin açıklamasında Şifne’nin Çeşme’nin en güçlü doğal değerlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Denizli, bölgenin geçmişten gelen şifa kültürünün korunacağını, aynı zamanda Şifne’nin üretken, öğrenen ve paylaşan bir kamusal merkeze dönüşeceğini vurguladı. Projenin, Çeşme’ye yeni bir sosyal ve kültürel odak kazandıracağı ifade edildi.

Hedef 2026’da yapım süreci

Çeşme Kent Enstitüsü – Şifne Fikir Banyosu ile belediye; kentin eğitim altyapısını güçlendirmeyi, gençler ve kadınlar başta olmak üzere üretken topluluklara yeni alanlar açmayı ve Şifne’yi yeniden bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Projenin 2026 yılında yapım sürecine başlaması planlanıyor.