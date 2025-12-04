CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınına katıldı. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de yargılandığı İZBETON Kooperatif davası önümüzdeki hafta Salı günü görülecekken, Özgür Özel'in de gündemindeki konulardan bir tanesi bu oldu. Özel, "Arkadaşlarımızın haftaya duruşması var. İzmir’in Başsavcısını ben tanımıyorum. Sadece adalet. Yargı bağımsızlığı. Anayasa kararlarına herkesin uyması. Anayasa kararlarının bağlayıcılığı. Herkesin Anayasal sınırlarda çalışmasını istiyoruz biz." ifadelerini kullandı.

Dava hakkında konuşan Özel, "İzmir’de arkadaşlarımız yargılanıyor. İlk gün dedim ki İstanbul ekolünde bir partizanlığın parçası olunursa aynı muameleyi yaparım. Tarafsız bir yargılamaya yönelik izlenim olursa gelir duruşmayı izlerim. Gittim duruşmayı gayet sessiz, sakin, oraya saygılı izledik. 100’ün üzerinde tutuklu vardı. Birçoğu bırakıldı. 10 tutuklu, 7 tutuklu, 3 tutuklu, 2 tutuklu, arkadaşlarımız haftaya da duruşması var. İzmir’in Başsavcısını ben atamıyorum. Ankara’nın, Antalya’nın Manavgat’daki karı koca AK Parti’ye belediye kazandırmaya çalışanları ayrı geçiyorum. Ve ya herhangi bir şehrin Başsavcısına ne laf etmişim. Hiç ağzımızı açmayız. Ben bugün yüksek yargı ziyaretlerini tamamladım. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, en son uyuşmazlık mahkemesi. Sadece adalet. Yargı bağımsızlığı. Anayasa kararlarına herkesin uyması. Anayasa kararlarının bağlayıcılığı. Herkesin Anayasal sınırlarda çalışmasını istiyoruz biz." dedi.