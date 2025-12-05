Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz günlerde olağan kongre sürecini gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi’nde, genel başkan Özgür Özel’in Cumartesi günü Merkez Yürütme Kurulu üyelerini seçeceği ve yeni ekibiyle birlikte çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Bakan, Özel’den veto yiyebilir

Kurultayı ardından 6 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek ilk toplantıda PM üyeleri içerisinden MYK oluşturacak olan Özgür Özel’in, özellikle İzmir’den seçilen PM üyeleri içinden yeni bir denge belirleyebileceği ve söz konusu dengenin İzmir siyasetinde farklı bir ağırlık noktası oluşturabileceği öğrenilirken, bir süredir Tugay ile arasının iyi olmadığı bilinen Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in görevine devam edebileceği ancak, Murat Bakan’ın yerine İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın kuvvetli ihtimal MYK’da olabileceği iddia edildi.

Genel Merkez Yankı Bağcıoğlu’ndan memnun

Ayrıca, gölge kabinede bulunan Özel’in A takımının önemli isimlerinden emekli amiral Yankı Bağcıoğlu’nun da MYK’da yer alabileceği öğrenilirken, Bağcıoğlu’nun özellikle milli savunma alanındaki çalışmalarının CHP Genel Merkezi’nde takdirle karşılandığı ve genel başkan Özgür Özel’in, Yankı Bağcıoğlu’nun çalışmalarından memnun olduğu belirtildi.

İzmir’in yeni MYK’sı Ednan Arslan mı olacak?

Öte yandan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen kurultayda parti meclisine tam olarak istediği gibi müdahil olamadığı CHP’ye yakın siyaset kulislerinde konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Deniz Yücel ve Murat Bakan ikilisinin MYK’da bulunmasını istemediği iddia edilirken, Başkan Tugay’ın MYK’lık konusunda özellikle İzmir milletvekili Ednan Arslan’ı istediği öne sürüldü.