Foça Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yaşanan gerilim, gündeme oturdu.

"Ret oyu vereceğimin bilinmesini istiyorum!"

Söz alarak, bundan sonra hiçbir satışa izin vermeyeceğini söyleyen Foça Belediyesi CHP Meclis Üyesi Çiğdem Yenipazar, "CHP Meclis üyesi olarak, şu saatten sonra yapılacak en küçük bir satışa ret oyu vereceğimin bilinmesini istiyorum. Asla onaylamayacağım ve ret vereceğim. Bu böyle bilinsin Foça halkı tarafından." ifadelerini kullandı.

Yenipazar'ın bu sözlerinin ardından gerilim tırmandı. Devreye giren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Başka söz vermiyorum. Benden izin aldınız mı siz? Meclis başkanı benim. Konuştunuz, bitti. İzin vermiyorum." dedi.

Fıçı'nın bu sözlerinin ardından tansiyon yükselirken Yenipazar ise, "Demokrasiyle geldim ben buraya, kabul etmiyorum." diyerek Fıçı'ya tepki gösterdi.