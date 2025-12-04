Son Mühür / Osman Günden - İzmir siyasetinde gerilim tırmanmaya devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bugün yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef almıştı. Çankırı açıklamasında, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ne yazık ki göreve geldiği günden bu yana her sorun karşısında hükümeti suçlamaya devam ediyor. Bu nedenle Sayın Tugay’a, İçişleri Bakanlığı’nın 5393 ve 5216 sayılı kanunlarında yer alan görev-sorumluluk maddelerinin çerçeveli birer nüshasını, şeffaf yönetim modeli olarak ilan ettiği açık ofise kargo ile gönderdim.



Bu gönderdiğim çerçeve bir ofis hediyesi değil; görevin adresini gösteren somut bir hatırlatmadır. Umarım yeni açık ofisinizi, sorumluluğu üzerinizden atacak yeni açıklamalar türetmek için değil, İzmir’in sorunlarını ortadan kaldıracak hizmetler üretmek için kullanırsınız…" ifadelerini kullanmıştı.

Çankırı'nın bu açıklamasına Başkan Cemil Tugay'dan yanıt gecikmedi.

Başkan Tugay'dan 'kargo' yanıtı!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yanıt veren Tugay, "Göreve geldiğimiz günden bu yana suçlayıcı bir dilin aksine, İzmir’in sorunlarını çözmek için merkezi yönetimle her konuda işbirliği yapabileceğimizi defalarca ifade ettim. Sizlerin de bunu çok iyi bildiğinizden eminim.

Kargonuz ulaştığında, İzmir’in sorunlarını ortadan kaldıracak projelerimizi hayata geçirmek için bakanlıklarda onay bekleyen kredilerimizin birer nüshasını da biz size iletelim.

Belki böylece İzmir adına karşılıklı sorumluluklarımızı birlikte hatırlamış oluruz." dedi.