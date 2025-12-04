AK Parti İzmir'de yeni il binası için geri sayım sürüyor. Kısa süre içerisinde yeni il binasının inşasına başlanması beklenirken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan sürece dair bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Saygılı, inşaat komisyonu ve proje ekibi ile birlikte çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü suyurdu.

"Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İnşasına başlayacağımız il binamız için, inşaat komisyonumuz ve proje ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Hem teşkilat yapımıza hem de şehrimizin ihtiyaçlarına en uygun şekilde planlanan bu yapı, tamamlandığında hizmet kapasitemizi daha da güçlendirecek; vatandaşlarımıza daha modern, daha erişilebilir bir çalışma ortamı sunacaktır.

Bu sürece emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Hayırlı olsun, şehrimize yakışır bir eser olacak." ifadelerini kullandı.