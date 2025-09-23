Son Mühür- Ünlü şarkıcı Hakan Altun, özel hayatında uzun süredir beklenen mutluluğu bulduğunu açıkladı. Kıbrıs’ta gerçekleştireceği konser öncesi basın mensuplarına konuşan Altun, “Şu an çok mutluyum. Yeni bir aşka yelken açtım.” sözleriyle aşk hayatındaki gelişmeyi paylaştı.

Özel hayatındaki sürpriz gelişme

Sahnelerin buğulu sesi ve romantik şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran 53 yaşındaki sanatçı, yıllardır yalnızlığıyla gündeme geliyordu. Ancak Altun, uzun süredir aradığı aşkı nihayet bulduğunu belirterek hayranlarını sevindirdi.

Gizemli sevgilinin kimliği henüz açıklanmadı

Kıbrıs konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altun, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri de samimi bir dille dile getirdi. “Ufak tefek bir şeyler var, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.” ifadelerini kullanan Altun, sevgilisinin kimliğini açıklamaktan ise kaçındı. Bu gizemli tavır, sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük merak uyandırdı.

Sanatçının kariyerine dair değerlendirmeler

Altun, konser öncesinde müzikal kariyerine dair de değerlendirmelerde bulundu. Sahnelerdeki enerjisi ve romantik repertuarıyla hayranlarını coşturacağını ifade eden sanatçı, özel hayatındaki mutluluğun kendisini daha da motive ettiğini belirtti.