Son Mühür- Yalova’da yaşamını yitiren ve kamuoyunda “Güllü” ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesini camdan ittiği iddiası

Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter’in, annesini camdan aşağı ittiği iddiası üzerinde duruluyor. Gül Tut’un ölümüne ilişkin adli sürecin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Hilal Cebeci’den tartışma yaratan paylaşım

Olay gündemdeki sıcaklığını korurken, bir dönem cesur paylaşımlarıyla sıkça konuşulan şarkıcı Hilal Cebeci’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama tepkilere neden oldu. Cebeci, paylaşımında Gül Tut’un yaşam tarzına dair ifadeler kullanarak, çocuk yetiştirme sorumluluğuna vurgu yaptı.

Sosyal medyada tepkiler büyüdü

Hilal Cebeci’nin ifadeleri kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Yapılan yorumlarda, kullanılan dilin ve iddiaların rahatsız edici olduğu yönünde görüşler dile getirildi.

Kimseyi savunmuyorum

Tepkilerin ardından yeniden açıklama yapan Hilal Cebeci, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Cebeci, herhangi bir kişiyi savunmadığını belirterek, çocukların ihmal ve şiddet ortamında büyümesinin sonuçlarına dikkat çekmek istediğini ifade etti.

Adli süreç devam ediyor

Gül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Tuğyan Ülkem Gülter’in tutukluluğu devam ediyor. Yetkililer, dosyanın tüm yönleriyle incelendiğini ve adli sürecin sonuçlarının ilerleyen günlerde netleşeceğini bildirdi.