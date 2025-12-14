Son Mühür/ Osman Günden- Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği “Var Mısın Yok Musun” ve “Survivor” programlarında yarışmacı ve yorumcu olarak yer alan Hakan Hatipoğlu, Bruce Willis’in yarışma setine yaptığı ziyareti unutamadığını söyledi. Hatipoğlu, program öncesinde ekip tarafından özel olarak uyarıldıklarını dile getirdi.

“Programdan önce bizi uyardı”

Yaşanan süreci anlatan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı’nın çekimler başlamadan önce kendilerine hassas bir konuda bilgilendirme yaptığını belirterek, “Programdan önce Acun abi bizi uyardı. ‘Eşi hassas bir konu, ona göre davranın’ dedi” ifadelerini kullandı.

Gizem Hatipoğlu’na yönelik ilgi dikkat çekti

Hatipoğlu’nun aktardığına göre, Bruce Willis yarışma sırasında sık sık Gizem Hatipoğlu’na bakmaya başladı. Ünlü oyuncunun bir anda Gizem Hatipoğlu’na dönerek iltifat ettiğini ve ardından onu yanağından öptüğünü söyleyen Hatipoğlu, o an yaşadığı şaşkınlığı gizleyemediğini dile getirdi.

“O an kendimi tutamadım”

Yaşananların ardından duygusal bir refleksle hareket ettiğini anlatan Hatipoğlu, ünlü oyuncuya doğrudan tepki verdiğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Ben de kendimi tutamadım. Elimi kaldırdım ve ‘Siz benim kız arkadaşımı öptünüz, ben de sizin eşinizi öpebilir miyim?’ dedim. Şimdi düşününce bile utanıyorum.”

Bruce Willis’in yanıtı hafızasında kaldı

Hakan Hatipoğlu, bu sözlerinin ardından Bruce Willis’in verdiği yanıtın hala aklında olduğunu ifade etti. Hatipoğlu’nun aktardığına göre Willis, bu çıkışa karşılık olarak, “Hayır, o benim eşim. Gizem ise senin kız arkadaşın” yanıtını verdi.