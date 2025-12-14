Son Mühür- Dizinin başrolünde, son dönemde Evrim Akın ile yaşadığı tartışmayla kamuoyunun dikkatini çeken Asena Keskinci yer alıyor. Keskinci’nin performansı ve dizideki bazı sahneler, izleyiciler arasında yoğun şekilde tartışılmaya başlandı.

Karanlık bir hayatta kalma hikayesi

HBO Max, Jasmine dizisini “sağlık sorunlarıyla mücadele eden Jasmine ile ona saplantılı bir bağlılık duyan kardeşi Tufan’ın, hayatta kalma mücadelesi sırasında sürüklendikleri karanlık ve tehlikeli yol” sözleriyle tanımlıyor.

Organ nakli bekleyen bir yaşam mücadelesi

Dizinin merkezinde, hayati risk taşıyan bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Yasemin karakteri yer alıyor. Organ nakli listesine girebilmek için zorlu bir süreçten geçen Yasemin’in en büyük destekçisi ise üvey kardeşi Tufan. Ancak Tufan’ın Yasemin’e duyduğu ilgi, zamanla sağlıksız bir takıntı boyutuna ulaşıyor.

İlk bölümdeki sahneler sosyal medyada gündem oldu

Jasmine dizisinin ilk bölümünde yer alan bazı erotik sahneler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu sahneler kısa sürede milyonlarca kez görüntülenirken, dizideki anlatım dili ve görsel tercihler izleyiciler arasında tartışma konusu haline geldi.

Erotik unsurlar tartışmaların odağında

Dizide yer alan erotizm, ilk bölüm sonrası en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sahneler geniş şekilde tartışılırken, Jasmine dizisi yayınlandığı ilk haftadan itibaren dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı.