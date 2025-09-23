Yeşilyurt’ta bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde, ünlü sanatçı Kenan Işık’ın adını taşıyan amfi düzenlenen törenle açıldı.

Törene yoğun ilgi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde gerçekleşen açılış törenine, üniversite yönetimi, öğrenciler ve davetliler katıldı. Amfinin açılışıyla birlikte hem sanat hem de eğitim camiasında büyük bir heyecan yaşandı.

Başkan Sami Er’den Kenan Işık’a övgü

Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türk tiyatro ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Kenan Işık’ın, sanat hayatında bıraktığı izlerle hatırlanması gerektiğini vurguladı.

“Adı üniversitemizde yaşayacak”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatyalı sanatçının isminin üniversitede ölümsüzleştirildiğini belirterek, genç nesillerin Kenan Işık’ı hatırlayarak büyümesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Aileden teşekkür

Törene katılan Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, üniversite yönetimine teşekkür etti. Ağabeyinin adının üniversite bünyesinde yaşatılmasının kendileri için gurur verici olduğunu söyleyen Işık, duygusal anlar yaşadı.