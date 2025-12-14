Son Mühür- Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Yıldız Asyalı, evliliğinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşi tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürmüş, bu açıklamaların ardından Demirci hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurmuştu. Asyalı, son paylaşımlarında ise bu kararın uygulanmadığını iddia etti.

Darp iddiaları ve jandarma ifadesi gündem olmuştu

Sosyal medya hesabından darp edildiğini gösterdiği öne sürülen fotoğrafları paylaşan Asyalı, “Kocam tarafından darp edildim” ifadeleriyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Süreçte Asyalı’nın jandarmaya verdiği ifadenin de ortaya çıktığı, eşini hırsızlıkla suçladığı iddiaları gündeme gelmişti.

“Uzaklaştırma kararına rağmen bulunduğum yere gelmeye çalıştı”

Yeni bir açıklama yapan Yıldız Asyalı, uzaklaştırma kararına rağmen rahatsız edildiğini ileri sürdü. Yaşadığı tedirginliği paylaşan Asyalı, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık beş saat sonra kapımızın önüne geldi. Korktuğumuz için annem ve babamın evine gitmek zorunda kaldık. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hala neredeysem oraya gelmeye çalışıyor.”

“Bu kişiden korktuğumu bir kez daha söylüyorum”

Asyalı, basın mensuplarına yaptığı son açıklamada sürecin devam ettiğini vurgulayarak korkusunun sürdüğünü ifade etti. Açıklamasında, “Bu kişiden korktuğumu bir kez daha dile getiriyorum. Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez” sözlerine yer verdi.

Hukuki süreç başlatıldı

Yaşadıklarını tüm kadınlar adına anlattığını belirten Yıldız Asyalı, ayrılma talebinin manipülasyonla karşılandığını öne sürdü. Psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia eden Asyalı, hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Asyalı, uzaklaştırma kararının ihlal edildiği gerekçesiyle savcılık tarafından hapis istemiyle işlem başlatıldığını, ayrıca kendisini suçlu göstermek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulduğunu iddia etti. Bu iddialara ilişkin tanıkların bulunduğunu da ifade etti.

Gözler resmi açıklamalarda

Taraflar arasındaki karşılıklı iddialara ilişkin hukuki sürecin sürdüğü öğrenilirken, konuyla ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından bekleniyor.