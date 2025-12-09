Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka’nın yaklaşık 15 yıldır gündemde olan yeni adliye binası için yer çalışması tamamlandı. Karşıyaka Belediyesi, Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Zübeyde Hanım ve Mustafa Kemal mahallelerinin kesişimindeki 27 bin metrekarelik alanı yeniden planlayarak tek bir adliye kampüsünün kurulmasının önünü açtı.

Belediye ekipleri, yetkili makamlardan alınan olumlu görüşlerin ardından çalışmaları hızlandırdı. Plan değişikliği Karşıyaka Belediye Meclisi’nden geçti ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletildi. Büyükşehir’de onay süreci tamamlandıktan sonra planlar askıya çıkacak.

Karşıyaka Adliyesi tek kampüste toplanacak

Yeni yerleşke sayesinde Karşıyaka Adliyesi’nin farklı noktalara dağılmış olan ek hizmet birimleri tek alanda birleştirilecek. Bu düzenlemenin, adli süreçlerde verimliliği artırması ve vatandaşların erişimini kolaylaştırması bekleniyor. Ayrıca adliyenin başka bir ilçeye taşınma ihtimali de bu çalışmayla ortadan kalkmış oldu.

“Temel 2026’da atılabilir”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sürecin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Karşıyaka Adliyesi’nin uzun yıllardır yaşadığı yer sorununu çözmek için Bakanlık ve ilgili kurumlarla sağduyu içinde hareket ettik. Bu sorunun bizim dönemimizde çözüme kavuşması çok kıymetli. Bürokratik süreçler tamamlanırsa adliye binasının temeli 2026 yılı içinde atılabilir. Modern adliye kampüsü, Karşıyaka’nın ekonomisine de katkı sağlayacak.” Başkan Ünsal, çalışmada emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.