Ege Bölgesi’nde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, İzmir’in birçok ilçesinde yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Kentin farklı noktalarından gelen sel, taşkın ve tekne batması haberleri, fırtınanın ve şiddetli yağışın yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Özellikle Buca’da sokakların göle dönmesi ve Karaburun’daki deniz kazaları, kentin zorlu bir sınav vermesine neden oldu.

Buca’da sokaklar göle döndü: Araçlar sulara gömüldü

Şiddetli yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Buca ilçesinde, altyapı kapasitesini aşan debi nedeniyle sokaklar adeta dev göletlere dönüştü. Aniden bastıran sağanakla birlikte yükselen su seviyesi, cadde ve sokaklarda park halindeki araçları yuttu. Sürücülerin ve mahalle sakinlerinin çaresiz kaldığı o anlarda, çok sayıda otomobil suyun içinde mahsur kalarak maddi hasar gördü. Ulaşım durma noktasına geldi.

Karaburun ve Mordoğan’da tekneler battı

Karaburun ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren fırtına, deniz ulaşımını ve kıyı şeridini vurdu. Özellikle Mordoğan Mahallesi sahilinde hırçınlaşan dalgalar, iskeleye bağlı bulunan balıkçı ve özel teknelere zor anlar yaşattı. Dalga boyunun yükselmesi ve şiddetli rüzgarın etkisiyle su alan bazı tekneler, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen battı. Kıyı şeridinde fırtınanın şiddetini koruduğu ve denizde riskli durumun devam ettiği öğrenildi.

Foça’da yarım saatlik sağanak dere yataklarını taşırdı

Foça ilçesinde akşamüzeri saat 17.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren yoğun yağış, dere yataklarının taşmasına neden oldu. Şiddetli rüzgarla birleşen sağanak, evlerin bahçelerini ve caddeleri sular altında bıraktı. Bazı mahallelerde şebeke arızaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye kadar ulaşması endişe yarattı. Belediye hoparlörlerinden metrekareye 72 kilograma kadar yağış düşebileceği uyarısı yapılmasına rağmen, yağışın kısa sürmesi çok daha büyük bir felaketin önüne geçti.

Tedbirler ve uyarılar olumsuzlukları sınırlandırdı

Yağış öncesinde ilgili birimlerin sanal medya hesaplarından ve belediye anonslarından yapılan kritik uyarılar, vatandaşların daha dikkatli olmasını sağladı. Rüzgar şiddetinin 50 ile 90 kilometre aralığında seyredeceği bilgisinin önceden paylaşılması, kıyıdaki ve karadaki önlemlerin artırılmasında etkili oldu. Alınan proaktif tedbirler ve yağışın kesintisiz olarak çok uzun sürmemesi, İzmir genelinde can kaybı veya daha ağır bir bilanço oluşmasını engelleyen temel faktörler olarak kaydedildi.

