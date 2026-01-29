Son Mühür- İzmir’in su dağıtım ağının kalbi sayılan Halkapınar Pompa İstasyonu’nda yaşanan ve kentin bazı ilçelerini susuz bırakan olaya dair yeni bir görüntü ortaya çıktı. Şiddetli sağanak yağış ve fırtına sırasında tesisin ana ünitesine isabet eden yıldırımın düşme anı, İZSU’nun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dev bir ışık hüzmesinin tesisin üzerine düştüğü ve ardından sistemlerin devre dışı kaldığı görülüyor.

Şehrin 4 ilçesi saatlerce susuz kaldı

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli hava muhalefeti, İzmir’in su ihtiyacını karşılayan ana arterlerden biri olan Halkapınar Pompa İstasyonu’nu hedef almıştı. Yıldırımın isabet etmesiyle birlikte tesisteki pompa ve elektrik sistemleri ağır hasar görmüş, bu durum İzmir’in Konak, Karabağlar, Balçova ve Gaziemir ilçelerinde geniş kapsamlı su kesintilerine yol açmıştı. Yaşanan bu beklenmedik teknik arıza nedeniyle kentin su iletim hatları tamamen devre dışı kalmıştı.

İZSU ekipleri açıklama yapmıştı

Olayın hemen ardından harekete geçen İZSU teknik ekipleri, arızayı gidermek için adeta zamanla yarıştı. Halkapınar’daki hasarın boyutunun saptanmasının ardından süren yoğun mesai, karşılığını verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda istasyondaki pompalar yeniden devreye alındı ve şehre su sağlayan ana hatlardaki basınç normale döndürüldü.

Musluklardan su akmaya başladı

Kesintiden etkilenen ilçeler olan Konak, Karabağlar, Balçova ve Gaziemir’de İZSU’nun yürüttüğü onarım çalışmaları başarıyla tamamlandı. Kurumdan yapılan son açıklamada, yıldırım düşmesi sonucu oluşan tahribatın giderildiği ve tüm ilçelere kademeli olarak suyun yeniden verilmeye başlandığı belirtildi. Yıldırımın düşme anına ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte, İzmir halkı yaşadıkları susuzluğun ardındaki doğa olayının vahametini bir kez daha görmüş oldu.